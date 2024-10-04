«Спецтехноекспорт» передали під управління Міноборони

Компанію «Спецтехноекспорт» передали Міноборони через фінансові порушення.

Джерело фото: mil.in.ua

Кабінет Міністрів ухвалив рішення передати компанію «Спецтехноекспорт» під управління Міністерства оборони, яка раніше перебувала під егідою Головного управління розвідки. Причиною стали проблеми з дебіторською заборгованістю та інші фінансово-господарські порушення.

Як повідомили в Міноборони, відомство ініціювало проведення аудиту діяльності компанії, проте перевірки зіткнулися з суттєвими перешкодами. Зокрема, аудиторам обмежили доступ до документів та систем обліку, що ускладнило роботу. Серед основних проблем — ненадання доступу до оригіналів документів, затримки з наданням інформації та неповні відповіді на запити.

«Це перша спроба перевірки діяльності «Спецтехноекспорту» з боку Міноборони за останні два роки, з моменту переходу підприємства у 2022 році від «Укроборонпрому» до сфери управління Міноборони. Наразі аудит триває, і остаточну оцінку діяльності компанії можна буде надати після його завершення», — зазначили в міністерстві.

У рамках майбутніх реформ Міноборони планує ліквідувати компанії-спеціалізовані імпортери, перенісши їх функції до «Агенції оборонних закупівель», щоб уникнути дублювання функцій і підвищити ефективність оборонних процесів.

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