Около 100 военных 123-й бригады протестуют из-за недостатка оружия для боевых задач в Донецкой области

Военные в Вознесенске отказались идти в бой из-за недостатка вооружения.

Источник фото: suspilne.media

В Вознесенске, что в Николаевской области, около сотни военнослужащих 187 батальона 123-й бригады территориальной обороны (ТрО) провели митинг, протестуя против недостаточной подготовки и недостатка вооружения для выполнения боевых задач на Донецком направлении. Об этом Суспільному сообщил командир взвода Сергей, рассказав об отказе бойцов выполнять боевую задачу из-за недостатка оружия.

«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМы, пулеметы. (Мне ответили, что - ред.) у нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?», - заявил Сергей.

Однако, по словам начальника управления психологической поддержки персонала командования сил ТрО Александра Пухальского, подразделение полностью укомплектовано оружием и техникой. Он также подчеркнул, что самовольное оставление воинской части имеет дисциплинарные последствия в течение первых трех дней, но с четвертого дня такие действия уже подпадают под уголовную ответственность.

«Согласно рапортам командиров подразделений эти военнослужащие, определенное время, каждый в свой день, осуществлял самовольное оставление воинской части. Однако уголовным кодексом предусмотрено, что три дня у военного есть, условно это дисциплинарная ответственность. На четвертый день, в действиях военнослужащего, фактически, усматриваются признаки уголовного преступления», - отметил Пухальский.

Представитель Военной службы правопорядка отказался от комментариев по ситуации. Суспільне направило запросы в соответствующие службы и командование 123-й бригады ТрО для дополнительной информации.

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