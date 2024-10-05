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У 123 бригаді ТрО ведеться розслідування ймовірного самогубства командира, чиї підлеглі пішли з Вугледара

17:42, 5 жовтня 2024
Командування 123-ї бригади ТрО проводить розслідування через смерть командира 186-го батальйону.
У 123 бригаді ТрО ведеться розслідування ймовірного самогубства командира, чиї підлеглі пішли з Вугледара
Джерело фото: suspilne.media
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Командування 123-ї бригади територіальної оборони розпочало службове розслідування у зв'язку з ймовірним самогубством командира 186-го батальйону Ігоря Гриба. Про це повідомила пресслужба бригади.

«Маємо повідомити інформацію з приводу смерті військовослужбовця нашої бригади, командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця»,  – йдеться в повідомленні.

Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування. У бригаді закликали дати час керівництву розібратися в ситуації, що склалася у військовому колективі, і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання бойових завдань.

«Маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі й вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати» – додали в бригаді.

Як раніше повідомлялося, близько 100 військових 123-ї бригади відмовилися йти в бій через нестачу зброї для бойових завдань на Донеччині.

У внутрішньому зведенні по фронту, яке є в розпорядженні Суспільного, повідомляється, що попередньою причиною смерті командира 186-го батальйону Ігоря Гриба визнано самогубство на командно-спостережному пункті. Джерела серед військових бригади підтверджують цю версію.

«Останнє, що я чув від цього комбата, коли він нас зібрав в лісі і повідомив, що на бойові позиції має зайти два розрахунки. Ми там мусили перебувати постійно. Він сказав, що ми пройдемо блокпост, через який ми не зможемо вийти. Зайде два розрахунки, якщо вони лягають, то заходить на їхнє місце ще два, якщо вони ляжуть, то більше не буде кому заходити. Комбат сказав, що в нас є ніч пережити з цим і обміркувати, яке рішення ми приймемо», — розповів один з бійців бригади, який був прикомандирований до батальйону Ігоря Гриба.

За словами військового, «вранці ті, хто хотів, зібралися і поїхали додому, а ті, хто не хотів, залишилися в надії, що ситуація зміниться і бригаду відведуть». «За декілька днів ми дізналися про самогубство», — додав він.

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