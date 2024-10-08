НАПК повторно проверит декларацию главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

Через выявление «новых обстоятельств» НАПК проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкой МСЭК.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Как отметили в НАПК, во время обысков у Крупы обнаружили лишь наличными деньгами около 6 млн долларов. Но такой суммы в декларациях указано не было.

«Такие вновь открывшиеся обстоятельства являются основанием для повторной проверки декларации несмотря на то, что ранее НАПК уже осуществило полную проверку декларации за 2023 год, установило признаки недостоверных сведений и направило обоснованный вывод в Национальную полицию Украины для соответствующего реагирования», - пояснили в Нацагенстве.

В НАПК указали, что результаты повторной проверки будут обнародуют на сайте агентства.

Напомним, что Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

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