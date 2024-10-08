Камала Гаррис заявила, что не проводила бы переговоры с путиным без участия Украины

По словам кандидатки в президенты США от Демократической партии, Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего.

Источник фото: Will Lanzoni / CNN

Вице-президентка США и кандидатка в президенты от Демократической партии Камала Гаррис во время интервью «60 минут» сообщила, что в случае избрания президентом она не встретится свладимиром путиным для мирных переговоров на двусторонней основе, без привлечения Украины. Об этом пишет телеканал СBS.

По словам Камалы Гаррис, Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего.

«На двусторонней основе без Украины – нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины», – сказала она, отвечая на вопрос, встретится ли она с российским лидером лицом к лицу, чтобы договориться о прекращении войны.

На вопрос о том, будет ли она продвигать идею о вступлении Украины в НАТО, Гаррис ответила, что «эти вопросы будут решаться, если мы дойдем до этой точки».

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