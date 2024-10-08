Сервисный центр МВД из Покровска переехал – будет работать по новому адресу

С 8 октября он будет работать в городе Доброполье.

Источник иллюстративного изображения: zkp.hsc.gov.ua

Сервисный центр МВД из Покровска № 1451 переезжает. Как сообщают в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел, со вторника – 8 октября – он будет работать в городе Доброполье.

Граждан будут обслуживать в подвальном помещении, что позволит оказывать услуги даже во время воздушных тревог.

В сервисном центре предоставляют следующие услуги:

регистрация/перерегистрация транспортных средств;

выдача удостоверения водителя;

обмен/восстановление удостоверения водителя;

выдача международного удостоверения водителя;

сдача теоретических и практических экзаменов.

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