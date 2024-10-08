На Киевщине автомобиль столкнулась с маршруткой – есть погибший и пострадавшие

Недалеко от села Ерковцы в ДТП попал маршрутный автобус, в котором находились 12 пассажиров.

На Киевщине в понедельник, 7 октября, вечером около 20:00 часов на автодороге Борисполь-Переяслов неподалеку от села Ерковцы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в полиции области.

В полиции пишут, что предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным автобусом Mercedes Sprinter. Среди 12 пассажиров маршрутки четверо граждан получили телесные повреждения.

В результате столкновения водитель Lada от полученных травм умер на месте происшествия, сообщили в полиции.

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