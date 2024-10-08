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Обвинительный акт относительно экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Борисова, который вместо службы отдыхал на Сейшелах, направили в суд

10:10, 8 октября 2024
Расследование установило, что он самовольно выехал за пределы Украины и отправился на отдых на Сейшельские острова и в Испанию.
Обвинительный акт относительно экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Борисова, который вместо службы отдыхал на Сейшелах, направили в суд
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В Государственном бюро расследований сообщили о завершении расследования уголовного производства в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова относительно подделки документов.

Обвинительный акт направлен в суд.

Как пишут в ГБР, в начале декабря 2022 года он выписался из военного госпиталя, но более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

В ГБР сообщают, что в ходе расследования было установлено, что он подделал медицинский документ для выезда за пределы Украины.

«Пользуясь своими тесными рабочими и внерабочими связями, введя в заблуждение лечащего врача, бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП попал в список военнослужащих, получивших ранения в результате российской агрессии и имеющих право на лечение за границей, после чего в результате служебной халатности должностной лица Госпогранслужбы, самовольно выехал за пределы Украины и отправился на отдых в дорогостоящие курорты Сейшельских Островов и Испании», - говорится в сообщении ГБР по результатам расследования.

Фигурант обвиняется в ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 407 (неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения), ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения).

Ему грозит до десяти лет лишения свободы, отмечают в ГБР.

Ранее мы писали, что работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.

Как пишут в Бюро, поступила информация о том, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности, выехать за границу.

Сотрудники ГБР задержали экс-должностное лицо в Киеве 28 мая. Ему сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

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