Украинцам объяснили, переназначат ли субсидию при наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги

Одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей.

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Министерство социальной политики Украины объяснило, переназначат ли субсидию лицу, если он имеет долги за жилищно-коммунальные услуги

Жилищная субсидия – это государственная помощь, имеющая целевое назначение, а именно оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Государство предоставляет его наиболее уязвимым украинцам, чтобы уменьшить нагрузку на их семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Когда семья, получая субсидию, накапливает долги за жилищно-коммунальные услуги, она использует этот инструмент поддержки от государства не по назначению.

Поэтому одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей.

«То есть если вы получали субсидию и у вас есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предоставление субсидии прекращается.

Однако, вы можете погасить задолженность постепенно. Для этого необходимо заключить с поставщиками коммунальных услуг договора о реструктуризации задолженности», – говорят в ведомстве.

Если регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, можно рассчитывать на субсидию. Тогда при обращении за субсидией нужно добавить копию договора о реструктуризации с предоставлятелем услуги.

Долг за коммунальные платежи можно реструктурировать сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и доходов должника.

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