Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно

По словам Премьер-министра, 2,8 млн семей пользуются жилищными субсидиями и льготами.

Источник фото: СМИ/КМУ

Пенсионный фонд автоматически перечислит размер выплат на отопительный сезон для лиц, которые пользуются жилищными субсидиями и льготами. Об этом заявил во время заседания Правительства 15 октября Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, 2,8 млн семей пользуются жилищными субсидиями и льготами. За 9 месяцев этого года государство направило на эти выплаты 28,2 млрд грн.

«Такая поддержка будет продолжена. Размер выплат на отопительный сезон автоматически перечисляется Пенсионным фондом. Средств в государственном бюджете заложено достаточно», - подчеркнул Премьер.

Также украинцам объяснили, переназначат ли субсидию при наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги.

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