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Не ждите, что курс гривны улетит в космос, – глава НБУ убежден в стабильности рынка

14:02, 15 октября 2024
Стабильность курса гривны в условиях войны – результат управляемой гибкости, – Андрей Пышный.
Не ждите, что курс гривны улетит в космос, – глава НБУ убежден в стабильности рынка
Источник фото: molbuk.ua
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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что не стоит ожидать резких колебаний курса гривны. В интервью «Интерфакс-Украина» он отметил, что ситуация на валютном рынке остается стабильной, а реакция курса на события на фронте уже не так заметна, как раньше.

Режим управляемой гибкости курса гривны, введенный Национальным банком Украины, работает стабильно, и пока не требует кардинальных изменений. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, отметив, что валютный рынок адаптировался к условиям войны.

По его словам, в начале войны наличный курс гривны значительно реагировал на обстрелы и военные события, однако сейчас такая корреляция исчезла. «Мы уже, к сожалению, в определенной степени привыкли к угрозе ракетных ударов и отвратительному жужжанию «мопедов». Живя в реальности перманентной угрозы, мы стали не равнодушными, а алертными», - пояснил Пышный.

В октябре 2022 года, во время первых массированных ударов по энергетической инфраструктуре, гривна восстанавливалась после каждого обострения на фронте. Это явление получило название «фактор устойчивости».

Пышный также отметил, что нынешний режим управляемой гибкости валютного курса позволил стабилизировать рынок, избавиться от множественности курсов и снизить разницу между официальным и наличным курсом до 1%.

Глава НБУ подчеркнул, что главная цель банка - стабильность гривны и возвращение инфляции к цели в 5% в ближайшие годы.

По его словам, изменения в спросе и предложении определяют направление курса, помогая корректировать макроэкономические дисбалансы. Хотя структурный дефицит валюты сохраняется из-за потери трети экономики и потребности в импорте, рынок продолжает расти. Объем операций на межбанке без участия НБУ увеличился до $110 млн.

Одним из достижений стало устранение множественности курсов. Если раньше наличный курс значительно превышал официальный, то теперь разница между ними сократилась до 0,3-1%. Это повысило возможности бизнеса и населения в планировании финансовой деятельности. Благодаря управляемой гибкости курс гривны теперь выполняет функцию поглотителя шоков, а не их генератора.

Глава Нацбанка Украины заявил, что НБУ не дает ориентиров по курсу гривны на следующий год, но основная цель - сохранить стабильность валютного рынка. «Это означает: не ждите от нас, что курс полетит в космос. Для НБУ это важно, чтобы выполнить нашу ключевую задачу - вернуть инфляцию к цели 5% в ближайшие годы», - подчеркнул Пышный.

Пышный также отметил, что НБУ делает все возможное, чтобы граждане могли защитить свои сбережения от инфляции, размещая их на депозитах. Важно, чтобы через год вкладчики смогли купить не меньше товаров и услуг, чем сейчас. Это задача НБУ в соответствии с законодательством - обеспечение стабильности гривны.

По словам главы НБУ, спрос на иностранную валюту остается стабильным, однако объемы гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продолжают расти, что свидетельствует о сохранении доверия к национальной валюте даже в условиях войны.

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НБУ Нацбанк гривна

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