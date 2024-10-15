Не чекайте, що курс гривні полетить у космос, – голова НБУ переконаний у стабільності ринку

Стабільність курсу гривні в умовах війни – результат керованої гнучкості, – Андрій Пишний.

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Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що не варто очікувати різких коливань курсу гривні. В інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» він зазначив, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною, а реакція курсу на події на фронті вже не така помітна, як раніше.

Режим керованої гнучкості курсу гривні, запроваджений Національним банком України, працює стабільно, і наразі не потребує кардинальних змін. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, зазначивши, що валютний ринок адаптувався до умов війни.

За його словами, на початку війни готівковий курс гривні значно реагував на обстріли та військові події, проте зараз така кореляція зникла. «Ми вже, на жаль, до певної міри звикли до загрози ракетних ударів та огидного дзижчання «мопедів». Живучи в реальності перманентної загрози, ми стали не байдужими, а алертними», – пояснив Пишний.

У жовтні 2022 року, під час перших масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, гривня відновлювалася після кожного загострення на фронті. Це явище отримало назву «фактор стійкості».

Пишний також зазначив, що нинішній режим керованої гнучкості валютного курсу дозволив стабілізувати ринок, позбутися множинності курсів і знизити різницю між офіційним і готівковим курсом до 1%.

Голова НБУ наголосив, що головна мета банку – стабільність гривні та повернення інфляції до цілі в 5% у найближчі роки.

За його словами, зміни у попиті та пропозиції визначають напрямок курсу, допомагаючи коригувати макроекономічні дисбаланси. Хоча структурний дефіцит валюти зберігається через втрату третини економіки та потребу в імпорті, ринок продовжує зростати. Обсяг операцій на міжбанку без участі НБУ збільшився до $110 млн.

Одним із досягнень стало усунення множинності курсів. Якщо раніше готівковий курс значно перевищував офіційний, то тепер різниця між ними скоротилася до 0,3-1%. Це підвищило можливості бізнесу та населення у плануванні фінансової діяльності. Завдяки керованій гнучкості курс гривні тепер виконує функцію поглинача шоків, а не їх генератора.

Голова Нацбанку України заявив, що НБУ не дає орієнтирів щодо курсу гривні на наступний рік, але основна мета – зберегти стабільність валютного ринку. «Це означає: не чекайте від нас, що курс полетить у космос. Для НБУ це важливо, щоб виконати наше ключове завдання – повернути інфляцію до цілі 5% у найближчі роки», – наголосив Пишний.

Пишний також зазначив, що НБУ робить усе можливе, щоб громадяни могли захистити свої заощадження від інфляції, розміщуючи їх на депозитах. Важливо, щоб через рік вкладники змогли купити не менше товарів і послуг, ніж зараз. Це завдання НБУ відповідно до законодавства – забезпечення стабільності гривні.

За словами голови НБУ, попит на іноземну валюту залишається стабільним, проте обсяги гривневих депозитів і облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) продовжують зростати, що свідчить про збереження довіри до національної валюти навіть в умовах війни.

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