Денис Шмыгаль озвучил сумму субсидий и льгот, которую выплатили украинцам за 10 месяцев

В этом году зимние субсидии будут по объему не меньше, чем в прошлом году.

Источник фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей, один из шагов – зимние субсидии объемом не меньше, чем в прошлом. Как заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства 29 октября, за октябрь украинцам уже начислено 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот, а всего за 10 месяцев этого года было начислено и выплачено около 29,6 млрд грн.

«Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона», — отметил глава Правительства.

Кроме того, люди, отапливающие жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату — до 21 тыс. грн. По словам Премьер-министра, эта программа охватит ориентировочно 500 тысяч украинских семей.

Также Денис Шмыгаль отметил, что государство тщательно выполняет и будет выполнять свои обязательства по пенсиям. Он подчеркнул, что в этом месяце, в том числе пенсионерам, выплачено 65 млрд грн.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно.

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