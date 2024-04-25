В Україні створять Реєстр постраждалих осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про Реєстр, за допомогою якого будуть вести облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни – ця інформація може бути використана для подання заяв до судів.

Верховна Рада 25 квітня ухвалила за основу законопроект Кабміну 10256, який передбачає ведення обліку осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України.

«Він передбачає створення Державного реєстру осіб, що постраждали від збройної агресії рф проти України, для компенсації шкоди, завданої їхньому життю та здоров’ю.

Шкода може виникнути внаслідок різних обставин, таких як смерть або зникнення безвісти, поранення, насильство, катування, торгівля людьми та інші.

Реєстр буде включати витрати держави на компенсацію збитків та надання соціальної підтримки.

Ця інформація може бути використана для подання заяв до судів та міжнародного Реєстру збитків, заподіяних агресією рф» - пояснила народний депутат Ірина Геращенко.

Реєстр постраждалих осіб визначається як автоматизована інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання, накопичення, захисту, обліку, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації про осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, членів сім’ї загиблої (померлої) внаслідок збройної агресії особи або особи, зниклої безвісти за особливих обставин; шкоду життю та здоров’ю, завдану постраждалим особам; обсяг здійснених видатків на відшкодування шкоди життю та здоров’ю.

Як вказано у законопроекті, шкода життю та здоров’ю виникає у таких випадках:

смерті (загибелі) особи або зникнення безвісти за особливих обставин;

поранення (контузія, травма або каліцтво) та захворювання;

стійкої втрати працездатності та встановлення інвалідності;

насильства, пов’язаного із збройною агресією рф проти України (фізичного, сексуального насильства);

катування та жорстокого поводження;

торгівлі людьми;

ув’язнення,

полону;

примусової праці;

депортації, примусового переміщення;

депортації або викрадення дітей;

психічних розладів внаслідок психологічної травми;

втрати (смерть (загибель), неможливість виконання обов’язків щодо виховання та утримання дитини) дитиною батьків, інших законних представників дитини;

втрати доступу до послуг з охорони здоров’я та лікування; втрати доступу до освітніх послуг;

втрати доходу та засобів для існування;

моральної шкоди;

фізичних страждань, емоційного напруження, дискомфорту;

інших порушень особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, або міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права.

Реєстр постраждалих осіб створюється з метою фіксації інформації про шкоду життю та здоров’ю, сприяння наданню відшкодування i забезпечення ефективних засобів правового захисту постраждалим, включно з невідкладними проміжними репараціями, та забезпечення можливості подальшого її відшкодування за рахунок репарацій чи інших стягнень з рф в тому числі в рамках реалізації концепції спеціального компенсаційного механізму відшкодування збитків.

У Реєстрі забезпечуватиметься облік видатків держави та державного сектору економіки, здійснених на відшкодування збитків, завданих особам, надання їм соціальної підтримки, а також облік шкоди життю та здоров’ю, яка була визначена та доведена громадянами або державними органами відповідно до методики, затвердженої Кабміном.

Інформація, що міститься в Реєстрі, може бути використана фізичними та юридичними особами, а також державою Україна для подання заяв та позовів до судових органів та до міжнародного Реєстру збитків, заподіяних агресією, щодо виплати компенсації за шкоду та збитки у порядку, встановленому Кабміном.

Реєстр постраждалих осіб буде складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Автор: Наталя Мамченко

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