В Україні створять Реєстр постраждалих осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада 25 квітня ухвалила за основу законопроект Кабміну 10256, який передбачає ведення обліку осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України.
«Він передбачає створення Державного реєстру осіб, що постраждали від збройної агресії рф проти України, для компенсації шкоди, завданої їхньому життю та здоров’ю.
Шкода може виникнути внаслідок різних обставин, таких як смерть або зникнення безвісти, поранення, насильство, катування, торгівля людьми та інші.
Реєстр буде включати витрати держави на компенсацію збитків та надання соціальної підтримки.
Ця інформація може бути використана для подання заяв до судів та міжнародного Реєстру збитків, заподіяних агресією рф» - пояснила народний депутат Ірина Геращенко.
Реєстр постраждалих осіб визначається як автоматизована інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання, накопичення, захисту, обліку, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації про осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, членів сім’ї загиблої (померлої) внаслідок збройної агресії особи або особи, зниклої безвісти за особливих обставин; шкоду життю та здоров’ю, завдану постраждалим особам; обсяг здійснених видатків на відшкодування шкоди життю та здоров’ю.
Як вказано у законопроекті, шкода життю та здоров’ю виникає у таких випадках:
Реєстр постраждалих осіб створюється з метою фіксації інформації про шкоду життю та здоров’ю, сприяння наданню відшкодування i забезпечення ефективних засобів правового захисту постраждалим, включно з невідкладними проміжними репараціями, та забезпечення можливості подальшого її відшкодування за рахунок репарацій чи інших стягнень з рф в тому числі в рамках реалізації концепції спеціального компенсаційного механізму відшкодування збитків.
У Реєстрі забезпечуватиметься облік видатків держави та державного сектору економіки, здійснених на відшкодування збитків, завданих особам, надання їм соціальної підтримки, а також облік шкоди життю та здоров’ю, яка була визначена та доведена громадянами або державними органами відповідно до методики, затвердженої Кабміном.
Інформація, що міститься в Реєстрі, може бути використана фізичними та юридичними особами, а також державою Україна для подання заяв та позовів до судових органів та до міжнародного Реєстру збитків, заподіяних агресією, щодо виплати компенсації за шкоду та збитки у порядку, встановленому Кабміном.
Реєстр постраждалих осіб буде складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.
Автор: Наталя Мамченко
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