Практика судів
  1. В Україні

У Одесі викрили посадовців МСЕК, які «робили хворими» ухилянтів — піймали також двох військових у СЗЧ

15:49, 29 жовтня 2024
У Одесі викрито лікаря, який спільно зі службовими особами МСЕК сприяв ухиленню від військової служби та мобілізації.
У Одесі викрили посадовців МСЕК, які «робили хворими» ухилянтів — піймали також двох військових у СЗЧ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі правоохоронці повідомили про підозру лікарю в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомив офіційний сайт ОГП.

Зазначається, що лікар діяв у змові зі службовими особами МСЕК Одеської області. Підозрюваний збирав медичну документацію з відомостями про неіснуючі хвороби та отримував через посередника гроші від осіб, яким пропонувалося отримати групу інвалідності.

У кримінальному провадженні проведено низку санкціонованих обшуків, під час яких вилучено медичну документацію щодо осіб, які могли незаконно оформити групи інвалідності, а також грошові кошти в сумі 74000 доларів США та 12500 грн.

Під час обшуку адміністративної будівлі КУ «ООЦМСЕ» правоохоронці виявили двох військовослужбовців, які знаходились в розшуку за фактом самовільного залишення військової частини.

«Вони намагались оформити фіктивну інвалідність. Їх доставлено до Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Також було виявлено п’ятьох осіб призивного віку, що знаходилися в розшуку за фактом ухилення від військової служби, яких доставлено до РТЦК та СП», - заявили у ОГП.

Нагадаємо, що в Києві у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйонаЗа даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів чоловіків, які підлягають мобілізації.

Додамо, на Львівщині правоохоронці викрили організаторів незаконних схем для уникнення військової служби, серед яких – посадовець військової частини та заступник начальника військово-медичного клінічного центру регіону.

Добавим, у Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку від мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Одеса офіс генерального прокурора МСЕК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора

Народні депутати підтримали подання Президента Володимира Зеленського про звільнення Генпрокурора Андрія Костіна.

Верховна Рада підтримала створення Соціального реєстру, який буде обмінюватися даними з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг»

Схвалений за основу законопроект передбачає, що окрім Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів.

Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року

Народні депутати уточнили повноваження МСЕК і порядок оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій новим законом.

Верховна Рада прийняла закон про угоди корупціонерів зі слідством

Парламент прийняв закон про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством – інакше Україна ризикувала не отримати 4 млрд євро від ЄС.

Кандидатам в судді не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу спрощення умов для того, щоб стати суддею – кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду