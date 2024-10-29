У Одесі викрили посадовців МСЕК, які «робили хворими» ухилянтів — піймали також двох військових у СЗЧ

У Одесі викрито лікаря, який спільно зі службовими особами МСЕК сприяв ухиленню від військової служби та мобілізації.

У Одесі правоохоронці повідомили про підозру лікарю в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомив офіційний сайт ОГП.

Зазначається, що лікар діяв у змові зі службовими особами МСЕК Одеської області. Підозрюваний збирав медичну документацію з відомостями про неіснуючі хвороби та отримував через посередника гроші від осіб, яким пропонувалося отримати групу інвалідності.

У кримінальному провадженні проведено низку санкціонованих обшуків, під час яких вилучено медичну документацію щодо осіб, які могли незаконно оформити групи інвалідності, а також грошові кошти в сумі 74000 доларів США та 12500 грн.

Під час обшуку адміністративної будівлі КУ «ООЦМСЕ» правоохоронці виявили двох військовослужбовців, які знаходились в розшуку за фактом самовільного залишення військової частини.

«Вони намагались оформити фіктивну інвалідність. Їх доставлено до Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Також було виявлено п’ятьох осіб призивного віку, що знаходилися в розшуку за фактом ухилення від військової служби, яких доставлено до РТЦК та СП», - заявили у ОГП.

Нагадаємо, що в Києві у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйона. За даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів чоловіків, які підлягають мобілізації.

Додамо, на Львівщині правоохоронці викрили організаторів незаконних схем для уникнення військової служби, серед яких – посадовець військової частини та заступник начальника військово-медичного клінічного центру регіону.

Добавим, у Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку від мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.