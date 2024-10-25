$8-10 тисяч за уникнення мобілізації — на Львівщині затримали посадовців військової частини та медцентру

Один посадовець обіцяв військовозобов’язаному забезпечити бронювання, а інший — довідку про непридатність до служби та звільнення за станом здоров’я.

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На Львівщині правоохоронці викрили організаторів незаконних схем для уникнення військової служби, серед яких – посадовець військової частини та заступник начальника військово-медичного клінічного центру регіону.

Як повідомила Управління СБУ у Львівській області, 35-річний начальник служби однієї з військових частини обіцяв військовозобов’язаному забезпечити бронювання.

Ділок гарантував, що має вплив на колег із ТЦК та СП і в короткий термін підготує ухилянту необхідний пакет «документів» аби останній мав змогу уникнути мобілізації.

За таку «послугу» він просив $ 8 тисяч США.

Інший фігурант - 37-річний посадовець військово-медичного клінічного центру, торгував фіктивними довідками із недостовірними діагнозами про непридатність до служби та звільнення за станом здоров’я.

Вартість пакету таких «документів» становила $10 тисяч США за одну особу.

Правоохоронці задокументували одержання зловмисником першої частини траншу - 15 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали обох фігурантів, їм вже повідомлено про підозру.

Раніше ми писали, що в Україні затримали 19 адміністраторів Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували маршрути ТЦК.

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