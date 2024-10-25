Міноборони запустило новий комп'ютерний полігон для навчання артилеристів

Міноборони кодифікувало та допустило в експлуатацію комп'ютерний артилерійський полігон українського виробництва.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило до експлуатації новий комп'ютерний артилерійський полігон, призначений для навчання артилерійських підрозділів. Про це повідомили у відомстві.

Комплекс розробили українські програмісти як цифровий інструмент для підготовки розрахунків з різних типів артилерійських установок. Алгоритми програми побудовані на основі реального бойового досвіду українських військових, накопиченого за роки війни з росією.

Комплекс дозволяє моделювати вогневі завдання, аналізувати їх виконання, розбирати дії кожного члена розрахунку і надавати рекомендації для виправлення помилок. Полігон є мобільним і вміщується у валізу, що дозволяє проводити навчання як у стаціонарних приміщеннях, так і в польових умовах.

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