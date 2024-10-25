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Польща не передаватиме Україні куплену південнокорейську зброю, — Анджей Дуда

15:59, 25 жовтня 2024
Анджей Дуда заявив, що доки він залишатиметься президентом, Польща не може віддавати озброєння, закуплене для посилення безпеки країни.
Польща не передаватиме Україні куплену південнокорейську зброю, — Анджей Дуда
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Президент Польщі Анджей Дуда відкинув можливість передачі Україні озброєння, яке Варшава придбала в Південній Кореї. Про це Дуда заявив під час перебування із офіційним візитом у Південній Кореї, передає RMF24.

«Не розглядається жодний сценарій, за яким ми комусь передаємо зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень польських платників податків. Ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща», - підкреслив Дуда.

За його словами, з боку України надходив запит на постачання південнокорейської зброї, але польська сторона відповіла відмовою.

За останні два роки Польща, яка здійснює масштабну програму переозброєння своєї армії, домовилася з Південною Кореєю про закупівлю великої кількості озброєнь: 180 танків К2, 40 пускових ракетних установок Chunmoo, 100 гаубиць К9 та інших видів бойової техніки.

Дуда підкреслив, що навіть якщо Південна Корея вирішить постачати Україні озброєння, воно не буде надходити з резервів, призначених для Польщі.

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Польща зброя Україна Південна Корея Анджей Дуда

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