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Польша не будет передавать Украине купленное южнокорейское оружие, — Анджей Дуда

15:59, 25 октября 2024
Анджей Дуда заявил, что пока он будет оставаться президентом, Польша не может отдавать вооружение, закупленное для усиления безопасности страны.
Польша не будет передавать Украине купленное южнокорейское оружие, — Анджей Дуда
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Президент Польши Анджей Дуда исключил возможность передачи Украине вооружения, которое Варшава приобрела в Южной Корее. Об этом Дуда заявил во время пребывания с официальным визитом в Южной Корее, передает RMF24.

«Не рассматривается ни один сценарий, по которому мы кому-то передаем оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков. Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша», – подчеркнул Дуда.

По его словам, со стороны Украины поступал запрос на поставку южнокорейского оружия, но польская сторона ответила отказом.

За последние два года Польша, осуществляющая масштабную программу перевооружения своей армии, договорилась с Южной Кореей о закупке большого количества вооружений: 180 танков К2, 40 пусковых ракетных установок Chunmoo, 100 гаубиц К9 и других видов боевой техники.

Дуда подчеркнул, что даже если Южная Корея решит поставлять Украине вооружение, они не будут поступать из резервов, предназначенных для Польши.

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Польша оружие Украина Южная Корея Анджей Дуда

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