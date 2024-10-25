В Киеве частично ограничат движение по мосту Метро на выходных

С 26 по 28 октября ограничат движение мостом.

В столице на выходных ограничат движение транспорта первой полосой моста Метро – в направлении с левого на правый берег.

Как пишут в КГГА, ограничения, которые связанны с ремонтом асфальтобетонного покрытия моста, будут действовать с 5:00 26 октября до 7:00 28 октября.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.