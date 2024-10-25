У Києві частково обмежать рух мостом Метро на вихідних

Із 26 до 28 жовтня обмежать рух мостом.

У столиці на вихідних обмежать рух транспорту першою смугою мосту Метро – в напрямку з лівого на правий берег.

Як пишуть у КМДА, обмеження, які пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту, будуть діяти із 5:00 26 жовтня до 7:00 28 жовтня.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.