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Для компенсації на оплату комуналки у рамках програми Прихисток виділили додаткові кошти

22:36, 25 жовтня 2024
Проєкт Прихисток дозволяє власникам житла, які безкоштовно розмістили в себе ВПО, отримати компенсацію оплати комунальних послуг.
Для компенсації на оплату комуналки у рамках програми Прихисток виділили додаткові кошти
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Міжнародні донори виділили додаткові 265 мільйонів гривень на фінансування програми «Прихисток». Це дасть змогу продовжити реалізацію програми до кінця 2024 року. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Завдяки проєкту «Прихисток» у власників житла є можливість отримати компенсацію на оплату комунальних послуг за безкоштовне розміщення внутрішніх переселенців.

Як йдеться у повідомленні ОП, від початку повномасштабного російського вторгнення програмою «Прихисток» скористалися майже 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб. Нині у програмі беруть участь близько 65 тисяч домогосподарств, які розмістили в себе понад 160 тисяч внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо.

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