МАГАТЕ зафіксувало нові вибухи поблизу Запорізької АЕС

На Запорізькій АЕС чутно вибухи щодня — звіт МАГАТЕ про ситуацію на окупованій станції.

Джерело фото: defence-ua.com

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, знову заявили про вибухи поруч зі станцією. Про це йдеться у пресрелізі агентства.

«Команда МАГАТЕ продовжувала чути вибухи щодня протягом останнього тижня, хоча жодних повідомлень про пошкодження ЗАЕС не надходило», — зазначено у звіті.

Крім того, спостерігачі МАГАТЕ повідомили, що 22 жовтня енергетики на Запорізькій АЕС відновили роботу високовольтної лінії 330 кВ, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів 21 жовтня.

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