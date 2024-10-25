МАГАТЭ зафиксировало новые взрывы вблизи Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС слышны взрывы каждый день – отчет МАГАТЭ о ситуации на оккупированной станции.

Источник фото: defence-ua.com

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, снова заявили о взрывах рядом со станцией. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

«Команда МАГАТЭ продолжала слышать взрывы ежедневно в течение последней недели, хотя никаких сообщений о повреждении ЗАЭС не поступало», - говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели МАГАТЭ сообщили, что 22 октября энергетики на Запорожской АЭС возобновили работу высоковольтной линии 330 кВ, которая была повреждена в результате российских обстрелов 21 октября.

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