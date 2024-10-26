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Українцям нагадали, як зареєструвати розмитнений автомобіль у сервісному центрі МВС

12:59, 26 жовтня 2024
Щоб зареєструвати розмитнене авто у сервісному центрі МВС треба надати низку документів.
Українцям нагадали, як зареєструвати розмитнений автомобіль у сервісному центрі МВС
Фото: hsc.gov.ua
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Головний сервісний центр МВС нагадав, як зареєструвати розмитнений автомобіль, який був придбаний за кордоном.

«Якщо людина придбала автомобіль за кордоном, в Україні його потрібно розмитнити. Потім  отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації та звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто. З усіма необхідними документами звернутися до сервісного центру МВС», - йдеться у повідомленні.

Перед візитом необхідно взяти талон на послугу «реєстрації транспортного засобу, що перебував в експлуатації за кордоном» через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС.

Перелік документів для отримання послуги:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу);

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);

висновок про експертне дослідження транспортного засобу;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника).

При першій реєстрації легкового автомобіля сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Він залежить від вартості легкового транспортного засобу, яка зазначена у митній декларації.

У 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами становить:

якщо вартість не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%;

більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%;

більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.

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МВС сервісний центр МВС

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