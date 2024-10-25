Статки Ілона Маска за день зросли на $33,5 млрд завдяки рекордному стрибку акцій Tesla

Це найбільше зростання акцій Tesla за 10 років.

Джерело фото: Главком

У четвер статки Ілона Маска збільшилися на $33,5 мільярда після різкого зростання акцій Tesla Inc., які піднялися на 22% — найбільше за останнє десятиліття, повідомляє Bloomberg. Це забезпечило Маску ще більшу перевагу в списку мільярдерів.

Зростання вартості акцій Tesla відбулося після оголошення автовиробником про рекордний квартальний прибуток із літа 2023 року. Маск також заявив про очікуване 30% зростання продажів автомобілів у 2024 році та оголосив, що Cybertruck уперше приніс квартальний прибуток.

Різке зростання відбулося після чотирьох кварталів зниження фінансових показників Tesla через зменшення попиту. Це третє за величиною одноразове збільшення капіталу Маска, який зараз має $270,3 мільярда, на $61 мільярд більше за статки Джеффа Безоса. Близько трьох чвертей його багатства складають акції та опціони Tesla, а також великі частки в SpaceX, платформі X та компанії штучного інтелекту xAI.

«Мій прогноз — Tesla стане найбільшою за вартістю компанією у світі, і, мабуть, з великим відривом», — прокоментував Маск.

Джерело фото: Bloomberg

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