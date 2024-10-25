Зеленський відхилив візит генсека ООН до України через його поїздку на саміт БРІКС у рф — AFP

Володимир Зеленський відмовив генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу у візиті до України.

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Президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерреш до України через участь генсека ООН у саміті БРІКС, який відбувається на території росії, пише AFP.

На саміті БРІКС, організованому росією в Казані, Гутерріш 24 жовтня закликав до «справедливого миру» в Україні та у своїй промові перед російським диктатором путіним покласти край більш ніж дворічній війні.

У виданні зазначили, що його участь у зустрічі 20 світових лідерів, що стало найбільшим дипломатичним заходом у росії з того часу, як путін вторгся Україну в лютому 2022 року, викликала гнів у Києві.

«Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерреша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані», - сказало високопоставлене джерело в адміністрації Президента України.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України засудило наміри генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша взяти участь у зустрічі БРІКС у Казані.

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