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Зеленский отклонил визит генсека ООН в Украину из-за его поездки на саммит БРИКС в рф — AFP

15:41, 25 октября 2024
Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в визите в Украину.
Зеленский отклонил визит генсека ООН в Украину из-за его поездки на саммит БРИКС в рф — AFP
Фото: Getty Images
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Президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерреш в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории россии, пишет AFP.

На саммите БРИКС, организованном россией в Казани, Гутерриш 24 октября призвал к «справедливому миру» в Украине и в своей речи перед российским диктатором путиным положить конец более чем двухлетней войне.

В издании отметили, что его участие во встрече 20 мировых лидеров, что стало крупнейшей дипломатическим мероприятием в россии с тех пор, как путин вторгся в Украину в феврале 2022 года, вызвало гнев в Киеве.

«После Казани (Гутерреш) хотел приехать в Украину, но Президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерреша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани», - сказал высокопоставленный источник в администрации Президента Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины осудило намерения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша поучаствовать во встрече БРИКС в Казани.

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ООН Владимир Зеленский

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