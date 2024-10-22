Это лишь вредит репутации ООН, — в МИД раскритиковали намерение генсека Гутерреша посетить саммит БРИКС в рф

В МИД подчеркнули, что это неправильный выбор, который не способствует миру.

Министерство иностранных дел Украины осудило намерения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша поучаствовать во встрече БРИКС в Казани, на который его пригласил путин.

"Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника путина. Это неправильный выбор, не способствующий делу мира. Это лишь вредит репутации ООН", - отметили в МИД.

Ранее появилась информация, что Гутерреш принял приглашение путина посетить саммит БРИКС, который пройдет в российской Казани с 22 по 24 октября. В этом году там будет председательствовать рф.

Британская газета The Telegraph писала, что путин проведет встречу с лидерами более двух десятков стран. Среди них лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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