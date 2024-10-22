Це лише шкодить репутації ООН, — у МЗС розкритикували намір генсека Гутерреша відвідати саміт БРІКС в рф

У МЗС підкреслили, що це неправильний вибір, який не сприяє миру.

Міністерство закордонних справ України засудило наміри генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша взяти участь у зустрічі БРІКС у Казані, на яку його запросив путін.

"Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від військового злочинця путіна. Це неправильний вибір, що не сприяє справі миру. Це лише шкодить репутації ООН", - зазначили у МЗС.

Раніше з’явилася інфрормація, що Гутерреш прийняв запрошення путіна відвідати саміт БРІКС, який відбуватиметься у російській Казані з 22 по 24 жовтня. Цьогоріч там головуватиме рф.

Британська газета The Telegraph писала, що путін проведе зустріч із лідерами понад двох десятків країн. Серед них— лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.