І Трамп, і Гарріс зроблять «щось» щодо війни в Україні одразу після виборів, — Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США здійнить певні кроки ще до офіційної інавгурації в січні.

Президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США оголосить своє бачення щодо війни в Україні швидко. За його словами, і Камала Гарріс, і Дональд Трамп здійнять певні кроки ще до офіційної інавгурації в січні.

Президент під час спілкування з журналістами висловив думку, що готовність росіян до переговорів залежить від виборів в США.

«Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що з інформації, яку він отримав на зустрічах із Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, «вони не будуть чекати до січня».

«Вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть», – сказав Глава держави.

Зеленський додав, що зустрічі і з Гарріс, і з Трампом були хорошими, але він не став би їх порівнювати.

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