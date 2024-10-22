Україна не обговорює вступ до НАТО в обмін на території – Володимир Зеленський

За словами Президента, вступ до НАТО без окупованих територій не є варіантом для України.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не розглядає можливість отримання членства в НАТО в обмін на відмову від територій, які наразі перебувають під російською окупацією, цитує «Інтерфакс-Україна».

«Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють їхній градус. Гадаю, тут усе залежить від суспільства України», — зазначив Зеленський під час зустрічі з журналістами. Він зауважив, що такі питання не комунікуються безпосередньо, але через медіа перевіряють реакцію суспільства в Україні.

Президент підкреслив, що українська сторона на всіх переговорах акцентує увагу на питанні безпеки, вважаючи НАТО найкращою гарантією. «Найкраще - це НАТО. Під час війни - запрошення, абсолютно відкрите, із сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть упевнені і ще деякі партнери - що вони сильніші за Росію, тоді в нас усе буде в цьому сенсі позитивно» — додав він.

Відповідаючи на питання про можливий частковий вступ до НАТО без окупованих територій, Зеленський наголосив, що «хоч би який шлях у нас був, юридично ніхто не визнаватиме окуповані території територіями інших держав». Він також пояснив, що запрошення до Альянсу надається в межах міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що подальші кроки, пов’язані з вступом, залежать від дипломатії і можуть мати різні формати.

«Я вважаю, що це сильна частина пакета, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, доки війна ще не закінчилася. А вже який вступ, як він відбуватиметься, скільки - це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати», - наголосив глава держави.

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