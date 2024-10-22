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Украина не обсуждает вступление в НАТО в обмен на территории – Владимир Зеленский

15:07, 22 октября 2024
По словам Президента, вступление в НАТО без оккупированных территорий не является вариантом для Украины.
Украина не обсуждает вступление в НАТО в обмен на территории – Владимир Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не рассматривает возможность получения членства в НАТО в обмен на отказ от территорий, которые сейчас находятся под российской оккупацией, цитирует «Интерфакс-Украина».

«Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют со мной эти вопросы, но через медиа, разумеется, проверяют их градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины», - отметил Зеленский во время встречи с журналистами. Он отметил, что такие вопросы не коммуницируются напрямую, но через медиа проверяют реакцию общества в Украине.

Президент подчеркнул, что украинская сторона на всех переговорах акцентирует внимание на вопросе безопасности, считая НАТО лучшей гарантией. «Лучшее - это НАТО. Во время войны - приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры - что они сильнее России, тогда у нас все будет в этом смысле положительно», - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном частичном вступлении в НАТО без оккупированных территорий, Зеленский отметил, что «какой бы путь у нас ни был, юридически никто не будет признавать оккупированные территории территориями других государств». Он также пояснил, что приглашение в Альянс предоставляется в пределах международно признанных границ.

Он добавил, что дальнейшие шаги, связанные со вступлением, зависят от дипломатии и могут иметь различные форматы.

«Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько - это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы», - подчеркнул глава государства.

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НАТО Владимир Зеленский

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