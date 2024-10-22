США расследуют возможное участие войск КНДР в войне в Украине на стороне рф

Джон Кирби: россия обращается за помощью к КНДР из-за огромных потерь на поле боя.

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Соединенные Штаты Америки изучают информацию о возможном привлечении войск Северной Кореи к конфликту в Украине на стороне россии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

Кирби отметил, что США активно консультируются со своими союзниками и партнерами по этому вопросу. Он заверил, что в ближайшие дни американская сторона обнародует соответствующую информацию.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что эта ситуация свидетельствует об отчаянии, в котором находится диктатор рф владимир путин, и о растущей изоляции его режима, который ищет помощи у КНДР.

«Мы, безусловно, продолжаем изучать эти сообщения, и мы общаемся с нашими союзниками и партнерами о том, что видят они», - сказал Кирби. Он добавил, что в последнее время оккупационная армия россии теряет более 1,2 тысячи военных ежедневно, что является беспрецедентным количеством на поле боя.

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