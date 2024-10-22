Государственная судебная администрация окончательно проиграла судебный процесс против Совета судей Украины

Верховный Суд указал, что Совет судей не превышал своих полномочий и имел право на обращение с заявлением о действиях или бездействии ГСА.

Источник фото: Совет судей Украины

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 16 октября 2024 года поставил точку в судебном процессе, который инициировал и. о. главы Государственной судебной администрации Максим Пампура против Совета судей Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», недовольство Максима Пампуры вызвали два решения Совета судей, которые были приняты в 2023 году.

Так, 4 мая прошлого года Совет судей принял решение о введении ежеквартальной отчетности Государственной судебной администрации на заседаниях Совета судей Украины о состоянии и перспективах финансового обеспечения деятельности органов судебной власти.

А 30 августа 2023 года Совет судей признал деятельность ГСА в 2022 году и в январе-августе 2023 года по организационному и финансовому обеспечению деятельности органов судебной власти, неудовлетворительной.

Подробнее об основных претензиях к ГСА можно узнать по ссылке здесь.

И. о. главы ГСА Максим Пампура не согласился, как с попытками сделать Судебную администрацию подотчетной ССУ, так и с оценкой судейским самоуправлением своей деятельности в предыдущие годы, и инициировал уникальный процесс с целью отмены указанных решений Совета судей.

Однако Киевский окружной административный суд и Шестой апелляционный административный суд отказали ГСА в открытии производства по делу и, таким образом, в удовлетворении исковых требований, отметив, что Совет судей Украины является органом судейского самоуправления, который обсуждает вопросы внутренней деятельности суда и принимает коллективные решения по обсуждаемым вопросам, но не является субъектом властных полномочий в понимании КАС Украины.

16 октября 2024 года коллегия судей КАС ВС (Сергей Уханенко – председательствующий, Наталья Мартынюк, Виктория Мацедонская) оставила в силе решение судов первой и апелляционной инстанций.

Суд отметил, что деятельность органов судейского самоуправления должна способствовать созданию надлежащих организационных и других условий для обеспечения нормальной деятельности судов и судей, утверждать независимость суда, обеспечивать защиту судей от вмешательства в их деятельность, а также повышать уровень работы с кадрами в системе судов.

Верховный Суд констатировал, что ГСА в своей деятельности хотя и подотчетна ВСП, а не Совету судей, однако Совет судей все же имеет право осуществлять контроль над организацией деятельности судов и заслушивать по этим вопросам, в частности, председателя ГСА, разрабатывать и организовывать выполнение мер по улучшению состояния организационного обеспечения деятельности судов, а также обращаться с предложениями по вопросам деятельности судов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Таким образом, в 2023 году Совет судей Украины, не выходя за пределы своих полномочий, реализовал право на обращение с заявлением о действиях (бездействии) руководства ГСА в уполномоченный орган, что не указывает на властно-управленческий характер действий со стороны Совета судей Украины.

Следовательно, решения Совета судей Украины носят исключительно организационный характер, хотя и в сфере публичных отношений, однако не вмешиваются в права истца и не создают для него обязанностей, которые последний мог защитить или обжаловать в судебном порядке.

Верховный Суд указал, что отказывая в открытии производства в административном деле, суд первой инстанции, с которым согласился и суд апелляционной инстанции, пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для рассмотрения этого спора в порядке административного судопроизводства и наличии оснований для отказа в открытии производства по делу на основании пункта 1 части первой статьи 170 КАС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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