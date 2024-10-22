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Державна судова адміністрація остаточно програла судовий процес проти Ради суддів України

14:39, 22 жовтня 2024
Верховний Суд вказав, що РСУ не перевищувала своїх повноважень і мала право на звернення із заявою щодо дій або бездіяльності ДСА.
Державна судова адміністрація остаточно програла судовий процес проти Ради суддів України
Джерело фото: Рада суддів України
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 16 жовтня 2024 року поставив крапку у судовому процесі, який ініціював в. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура проти Ради суддів України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», незадоволення Максима Пампури викликали два рішення РСУ, які були ухвалені у 2023 році.

Так, 4 травня минулого року РСУ прийняла рішення про запровадження щоквартального звітування Державної судової адміністрації на засіданнях Ради суддів України про стан та перспективи фінансового забезпечення діяльності органів судової влади.

А 30 серпня 2023 року РСУ визнала діяльність ДСА у 2022 році та у січні-серпні 2023 року з питань організаційного та фінансового забезпечення діяльності органів судової влади, незадовільною.

Детальніше про основні претензії до ДСА можна дізнатися за посиланнями тут та ось тут.

В. о. голови ДСА Максим Пампура не погодився як зі спробами зробити Судову адміністрацію підзвітною РСУ, так і з оцінкою суддівським самоврядуванням своєї діяльності у попередні роки, та ініціював унікальний процес з метою скасування зазначених рішень РСУ.

Однак Київський окружний адміністративний суд та Шостий апеляційний адміністративний суд відмовили ДСА у відкриті провадження у справі, а відтак і задоволенні позовних вимог, зазначивши, що Рада суддів України є органом суддівського самоврядування, який обговорює питання внутрішньої діяльності суду та приймає колективні рішення з обговорюваних питань, але не є суб`єктом владних повноважень у розумінні КАС України.

16 жовтня 2024 року колегія суддів КАС ВС (Сергій Уханенко – головуючий, Наталія Мартинюк, Вікторія Мацедонська) залишила в силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Суд зазначив, що діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

Верховний Суд констатував, що ДСА України у своєї діяльності хоча і підзвітна ВРП, а не РСУ, однак Рада суддів має право здійснювати контроль за організацією діяльності судів і заслуховувати з цих питань, зокрема, Голову ДСА, розробляти та організовувати виконання заходів щодо поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів, а також звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Відтак, у 2023 році Рада суддів України, не виходячи за межі своїх повноважень, реалізувала право на звернення із заявою щодо дій (бездіяльності) керівництва ДСА до уповноваженого органу, що не вказує на владно-управлінський характер дій з боку Ради суддів України.

Таким чином, рішення Ради суддів України носять виключно організаційний характер хоча й у сфері публічних відносин, проте не втручаються у права позивача та не створюють для нього обов`язків, які б останній міг захистити чи оскаржити в судовому порядку.

Верховний Суд вказав, що відмовляючи у відкритті провадження в адміністративній справі, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку щодо відсутності правових підстав для розгляду цього спору в порядку адміністративного судочинства та наявності підстав для відмови у відкритті провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 170 КАС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ДСА ВС РСУ

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