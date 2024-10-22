З'явилися подробиці смерті чоловіка у приміщенні ТЦК на Полтавщині

Як розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, чоловіка знайшли повішеним.

Джерело фото: Національна поліція України

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Як стало відомо, у приміщенні ТЦК на Полтавщині знайшли мертвим чоловіка. Після смерті військовозобов'язаного поліція розпочала провадження за статтею «умисне вбивство».

Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв розповів, що чоловіка знайшли повішеним. Про це пише РБК-Україна.

«Надходила така інформація, виїжджала слідчо-оперативна група, відомості внесені до Єдиного реєстру по частині 1 статті 115», - сказав Сулаєв.

За його словами, наразі поліцейські з'ясовують всі причини і обставини того, що сталося.

Також речник поліції розповів, що військовозобов'язаного знайшли повішеним. Він є місцевим, 1976 року народження.

У обласному ТЦК та СП наголосили, що «жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи».

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