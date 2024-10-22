Шукачі роботи використовують штучний інтелект для створення резюме — роботодавці б'ють на сполох

Багато великих компаній мають нульову толерантність до використання штучного інтелекту в процесі подачі заявок.

Шукачі роботи активно використовують штучний інтелект для створення резюме. Про це повідомляє Financial Times.

Видання вказує, що використання ШІ, зокрема ChatGPT, для створення резюме та супровідних листів призводить до зростання кількості заявок, але їх якість часто страждає через незграбний і шаблонний текст.

Експерти вказують на те, що використання штучного інтелекту знижує «бар'єр для входу», що дозволяє більшій кількості людей подавати заявки.

Водночас згідно з опитуваннями, значна частина шукачів роботи використовує генеративний штучний інтелект для пошуку та подачі заявок на роботу.

Опитування HR-стартапу Beamery серед 2500 британських працівників показало, що близько 46% з них використовують генеративний штучний інтелект для пошуку та подачі заявок на роботу.

В окремому опитуванні креативної платформи Canva серед 5 000 шукачів роботи з усього світу,45% з них використовували генеративний ШІ для створення або поліпшення своїх резюме.

Багато великих компаній мають нульову толерантність до використання штучного інтелекту в процесі подачі заявок. Вони застерігають кандидатів від використання штучного інтелекту та наголошують на важливості автентичності та індивідуальності у резюме.

Видання додає, що використання штучного інтелекту кандидатами виходить за межі простого створення резюме. Все частіше вони вдаються до обману під час рекрутингових оцінок, використовуючи ШІ для відповідей на тести та запитання. Це особливо поширено серед молодих кандидатів.

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