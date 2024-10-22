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У Києві чоловік з кримінальним минулим викрав станцію РЕБ та цінності з авто військового

18:06, 22 жовтня 2024
Поліція затримала крадія РЕБ станції у Святошинському районі Києва.
У Києві чоловік з кримінальним минулим викрав станцію РЕБ та цінності з авто військового
Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua
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Столичні правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) з автомобіля військового. Інцидент стався у дворі багатоповерхівок Святошинського району, повідомляє пресслужба Національної поліції.

До правоохоронців звернувся військовий, який повідомив, що вночі його службовий автомобіль став жертвою злочину. Викрадено було не лише систему РЕБ, але й ноутбук, тактичне спорядження, мобільний телефон, документи та інші цінності.

Поліцейські провели обстеження прилеглої території, переглянули записи з камер відеонагляду та опитали свідків. В результаті розслідування правоохоронці встановили, що до злочину причетний 40-річний місцевий мешканець з кримінальним минулим.

Зловмисника затримали, а під час обшуку за місцем його проживання були вилучені всі викрадені предмети, які повернули власнику. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За цією статтею передбачено позбавлення волі на строк до восьми років.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень.

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Київ військові крадіжка

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