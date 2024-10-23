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Як підтвердити страховий стаж без трудової книжки — роз’яснення ПФУ

21:40, 23 жовтня 2024
Cтраховий стаж обчислюється за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб.
Як підтвердити страховий стаж без трудової книжки — роз’яснення ПФУ
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У Пенсійному фонді України розповіли, як підтвердити страховий стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Cтраховий стаж обчислюється за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (персоніфікований облік).

Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, визначено, що основним документом про стаж роботи до впровадження персоніфікованого обліку є трудова книжка.

Якщо трудової книжки немає або в ній відсутні необхідні записи чи містяться неправильні, неточні дані про періоди роботи, для підтвердження стажу приймаються:

  • дані персоніфікованого обліку;
  • виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій;
  • довідки, виписки з наказів;
  • особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати;
  • посвідчення, характеристики;
  • письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання;
  • інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Період здійснення підприємницької діяльності фізичними особами — підприємцями враховуються до страхового стажу на підставі документів про сплату страхових внесків (платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштові перекази, інформації органів Пенсійного фонду України).

Для ФОП із застосуванням спрощеної системи оподаткування — на підставі свідоцтва про сплату єдиного податку, спеціального торгового патенту, документів про сплату єдиного або фіксованого податку.

Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності можуть підтверджуватися даними персоніфікованого обліку.

Період проходження військової служби підтверджується:

  • військовим квитком;
  • довідками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (раніше — військомати), військових частин і установ;
  • довідками архівних і військово-лікувальних установ.

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ, Нацполіції приймаються довідки, які видаються в порядку, що визначається МВС.

Період навчання за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, свідоцтвами, посвідченнями, а також довідками та іншими документами, які містять відомості про період навчання.

Час догляду непрацюючої матері до досягнення дитиною трирічного віку зараховується до страхового стажу на підставі свідоцтва про народження дитини (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть).

Періоди роботи інших категорій осіб зараховуються до страхового стажу та підтверджуються відповідними документами про трудову діяльність.

За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання внаслідок ліквідації, розташування підприємства, установи, організації на тимчасово окупованій території, у районах проведення бойових дій або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в п. 17 Порядку № 637, стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі колгоспі) і мають документи за період сумісної роботи з заявником.

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