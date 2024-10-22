В Киеве мужчина с криминальным прошлым похитил станцию РЭБ и ценности из авто военного

Полиция задержала вора РЭБ станции в Святошинском районе Киева.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из автомобиля военного. Инцидент произошел во дворе многоэтажек Святошинского района, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

К правоохранителям обратился военный, который сообщил, что ночью его служебный автомобиль стал жертвой преступления. Похищено было не только систему РЭБ, но и ноутбук, тактическое снаряжение, мобильный телефон, документы и другие ценности.

Полицейские провели обследование прилегающей территории, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В результате расследования правоохранители установили, что к преступлению причастен 40-летний местный житель с криминальным прошлым.

Злоумышленника задержали, а во время обыска по месту его жительства были изъяты все похищенные предметы, которые вернули владельцу. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.

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