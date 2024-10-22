Соискатели работы используют искусственный интеллект для создания резюме — работодатели бьют тревогу

Многие крупные компании имеют нулевую толерантность к использованию искусственного интеллекта в процессе подачи заявок.

Искатели работы активно используют искусственный интеллект для создания резюме. Об этом сообщает Financial Times.

Издание указывает, что использование ИИ, в частности ChatGPT, для создания резюме и сопроводительных писем приводит к росту количества заявок, но их качество часто страдает из-за неуклюжего и шаблонного текста.

Эксперты указывают на то, что использование искусственного интеллекта снижает «барьер для входа», что позволяет большему числу людей подавать заявки.

В то же время, согласно опросам, значительная часть соискателей работы использует генеративный искусственный интеллект для поиска и подачи заявок на работу.

Опрос HR-стартапа Beamery среди 2500 британских работников показал, что около 46% из них используют генеративный искусственный интеллект для поиска и подачи заявок на работу.

В отдельном опросе креативной платформы Canva среди 5 000 соискателей со всего мира, 45% из них использовали генеративный ИИ для создания или улучшения своих резюме.

Многие крупные компании имеют нулевую толерантность к использованию искусственного интеллекта в процессе подачи заявок. Они предостерегают кандидатов от использования искусственного интеллекта и подчеркивают важность подлинности и индивидуальности в резюме.

Издание добавляет, что использование искусственного интеллекта кандидатами выходит за рамки простого создания резюме. Все чаще они прибегают к обману во время рекрутинговых оценок, используя ИИ для ответов на тесты и вопросы. Это особенно распространено среди молодых кандидатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.