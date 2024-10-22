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На Полтавщині чоловік у ТЦК вчинив самогубство

11:37, 22 жовтня 2024
У заяві ТЦК сказано, що чоловіка до пункту збору доставила поліція, оскільки він перебував у розшуку.
На Полтавщині чоловік у ТЦК вчинив самогубство
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У приміщенні ТЦК на Полтавщині чоловік вкоротив собі віку. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Як стверджують у ТЦК, слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії. 

Повідомляється, що до пункту збору військовозобов'язаного доставила поліція, бо він перебував у розшуку. Він відмовився проходити ВЛК, про що складено акт.  Торік чоловіка вже засуджували за цією статтею на три роки позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Цей випробувальний термін завершився у вересні цьогоріч.

"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи. За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу", - заявили в обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер чоловік.

Також Закарпатський ТЦК повідомив про смерть військовозобов'язаного, якого везли до навчального центру, через епілептичний приступ.

Крім того, на Одещині мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день.

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самогубство ТЦК

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