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На Полтавщине мужчина в ТЦК совершил самоубийство

11:37, 22 октября 2024
В заявлении ТЦК говорится, что мужчину в пункт сбора доставила полиция, поскольку он находился в розыске.
На Полтавщине мужчина в ТЦК совершил самоубийство
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В помещении ТЦК на Полтавщине мужчина покончил с собой. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Как утверждают в ТЦК, следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия.

Сообщается, что в пункт сбора военнообязанного доставила полиция, потому что он находился в розыске. Он отказался проходить ВЛК, о чем составлен акт. В прошлом году мужчину уже осуждали по этой статье на три года лишения свободы с испытательным сроком на один год. Этот испытательный срок завершился в сентябре.

"Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось - он ожидал сборного пункта, пока будут оформлены все документы. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело", - заявили в областном ТЦК и СП.

Напомним, ранее в Житомирской области в территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер мужчина.

Также Закарпатский ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр, из-за эпилептического приступа.

Кроме того, в Одесской области мобилизовали больного эпилепсией, который умер в первый день.

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самоубийство ТЦК

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