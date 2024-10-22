Появились подробности смерти мужчины в помещении ТЦК на Полтавщине

Как рассказал спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев, мужчину нашли повешенным.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Как стало известно, в помещении ТЦК на Полтавщине нашли мертвым мужчину. После смерти военнообязанного полиция приступила к производству по статье «преднамеренное убийство».

Спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев рассказал, что мужчину нашли повешенным. Об этом пишет РБК-Украина.

«Поступала такая информация, выезжала следственно-оперативная группа, сведения внесены в Единый реестр по части 1 статьи 115», – сказал Сулаев.

По его словам, в настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Также спикер полиции рассказал, что военнообязанного нашли повешенным. Он местный, 1976 года рождения.

В областном ТЦК и СП подчеркнули, что «никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось – он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы».

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