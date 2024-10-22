США розслідують можливу участь військ КНДР у війні в Україні на боці рф

Джон Кірбі: росія звертається по допомогу до КНДР через величезні втрати на полі бою.

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Сполучені Штати Америки вивчають інформацію про можливе залучення військ Північної Кореї до конфлікту в Україні на стороні росії. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

Кірбі зазначив, що США активно консультуються зі своїми союзниками та партнерами щодо цього питання. Він запевнив, що найближчими днями американська сторона оприлюднить відповідну інформацію.

Представник Білого дому також підкреслив, що ця ситуація свідчить про відчай, в якому перебуває диктатор рф володимир путін, та про зростаючу ізоляцію його режиму, який шукає допомоги в КНДР.

«Ми, безумовно, продовжуємо вивчати ці повідомлення, і ми спілкуємося з нашими союзниками й партнерами про те, що бачать вони» — сказав Кірбі. Він додав, що останнім часом окупаційна армія росії втрачає понад 1,2 тисячі військових щодня, що є безпрецедентною кількістю на полі бою.

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