И Трамп, и Харрис сделают «что-то» по поводу войны в Украине сразу после выборов, — Зеленский

Владимир Зеленский считает, что новоизбранный президент США предпримет некоторые шаги еще до официальной инаугурации в январе.

Президент Владимир Зеленский считает, что новоизбранный президент США объявит свое видение войны в Украине быстро. По его словам, и Камала Харрис, и Дональд Трамп предпримут некоторые шаги еще до официальной инаугурации в январе.

Президент в ходе общения с журналистами выразил мнение, что готовность россиян к переговорам зависит от выборов в США.

«Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов по этому вопросу. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению», – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что из информации, которую он получил на встречах с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, «они не будут ждать до января».

«Они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут», - сказал Глава государства.

Зеленский добавил, что встречи и с Харрис, и с Трампом были хорошими, но он не стал бы их сравнивать.

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