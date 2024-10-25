В Украине составили первое подозрение археологу с рф в совершении преступления против украинского культурного наследия

Информация о преступлениях будет распространена через Интерпол иностранным правоохранителям, и таким «ученым» можно забыть о выездах на семинары и выставки за границу.

Правоохранители составили первое подозрение российскому археологу за преступление против украинского культурного наследия во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила заместительница председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

«Всем известно, как рф разрушает и ворует объекты культурного наследия с временно оккупированных территорий Украины. Незаконные археологические раскопки на территории Крыма – это часть этой преступной деятельности», - отметила она.

По ее словам, все факты противоправных раскопок должным образом документируются украинскими службами в рамках отдельных уголовных производств.

«В одном из производств составлено подозрение в совершении преступления против культурного наследия Украины российскому "археологу", который уничтожает культурное наследие и самобытность Украины и украинского народа! Кроме правосудия это означает, что информация о преступлениях будет распространена через Интерпол иностранным правоохранителям, и таким "ученым" можно забыть о выездах на семинары и выставках за границу», - подчеркнула парламентария.

В настоящее время, сообщила Евгения Кравчук, установлено, что только на одном объекте археологического наследия в период с 2014-2019 гг. нанесен ущерб на сумму более 200 миллионов гривен.

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