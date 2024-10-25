В Україні склали першу підозру археологу з рф у вчиненні злочину проти української культурної спадщини

Інформація про злочини буде поширена через Інтерпол іноземним правоохоронцям, і таким «науковцям» можна забути про виїзди на семінари і виставки за кордон.

Правоохоронці склали першу підозру російському археологу за злочин проти української культурної спадщини в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

«Усім відомо, як росія руйнує та краде об’єкти культурної спадщини з тимчасово окупованих територій України. Незаконні археологічні розкопки на території Криму - це частина цієї злочинної діяльності», - зазначила вона.

За її словами всі факти протиправних розкопок належним чином документуються українськими службами в межах окремих кримінальних проваджень.

«В одному з проваджень складено підозру у вчиненні злочину проти культурної спадщини України російському "археологу", який нищить культурну спадщину та самобутність України та українського народу! Окрім правосуддя це означає, що інформація про злочини буде поширена через Інтерпол іноземним правоохоронцям, і таким "науковцям" можна забути про виїзди на семінари і виставки за кордон», - наголосила парламентарка.

Наразі, повідомила Євгенія Кравчук, встановлено, що лише на одному об’єкті археологічної спадщини у період з 2014-2019 рр. завдано збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.

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