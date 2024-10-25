Самой дешевой картиной в конфискованной коллекции Медведчука признали портрет Медведчука – АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о том, что получило независимую оценку 136 картин, ранее принадлежавших Виктору Медведчуку.
Как отмечается, всю коллекцию разделили на две части: 149 картин имеют культурную ценность и являются дорогостоящими, а 136 картин оценены почти в 4 млн грн. Эти 136 картин и уйдут с молотка.
Среди самых дорогих работ:
Одной из самых дешевых картин является Портрет Медведчука (автор – Гарбар М) за 5,2 тыс.. грн.
Как указывают в АРМА, по заключению экспертов эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому могут быть реализованы на аукционе.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Национальное агентство по поиску и менеджменту активов сообщило о том, что продало на аукционе последние ценные часы, принадлежавшие Виктору Медведчуку.
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