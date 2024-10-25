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Самой дешевой картиной в конфискованной коллекции Медведчука признали портрет Медведчука – АРМА

22:00, 25 октября 2024
Вскоре 136 картин уйдут с молотка.
Самой дешевой картиной в конфискованной коллекции Медведчука признали портрет Медведчука – АРМА
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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о том, что получило независимую оценку 136 картин, ранее принадлежавших Виктору Медведчуку.

Как отмечается, всю коллекцию разделили на две части: 149 картин имеют культурную ценность и являются дорогостоящими, а 136 картин оценены почти в 4 млн грн. Эти 136 картин и уйдут с молотка.

Среди самых дорогих работ:

  • 392, 5 тыс. грн — Композиция с лодками (автор неизвестен)
  • 374, 4 тыс. грн - Полдень в Крыму (автор - Витиковский Лев)
  • 349 тыс. грн - Тройка (автор - Стойлов Константин)
  • 284, 8 тыс. грн - Лошади (автор неизвестен)
  • 170,1 тыс. грн - Акт или испанка (автор - Сергей Резниченко)
  • 170,1 тыс. грн - Натюрморт со стулом (автор - Сергей Резниченко)
  • 175,8 тыс. грн - Девушка с арбузом (автор - Сергей Резниченко)
  • 107,3 ​​тыс. грн - Горный пейзаж (автор - Михаил Сапатюк)
  • 71,5 тыс. грн — Крымский аромат (автор – Муравская Наталия)
  • 60,7 тыс. грн - Рождественский день в Ждениеве (Герц Юрий)
  • 54, 2 тыс. грн — Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен)

Одной из самых дешевых картин является Портрет Медведчука (автор – Гарбар М) за 5,2 тыс.. грн.

Как указывают в АРМА, по заключению экспертов эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому могут быть реализованы на аукционе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Национальное агентство по поиску и менеджменту активов сообщило о том, что продало на аукционе последние ценные часы, принадлежавшие Виктору Медведчуку.

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АРМА

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